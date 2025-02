V Guatemale zemřely desítky lidí po pádu autobusu do rokle

Autobus se 75 pasažéry mířil z rezidenční čtvrti Atlántida ke hřbitovu Bouganvilias, kde kolem 5:40 místního času (12:40 SEČ) sjel z cesty do údolí. Podle předběžných zpráv autobusu, který jezdil třicet let, selhaly brzdy. Kvůli tomu nejspíše vjel do protisměru, kde se srazil s šesti auty a poté spadl do rokle, napsal guatemalský web Prensa Libre.

Několik cestujících z převráceného autobusu vypadlo do řeky pod mostem, odkud je zachránili hasiči. Záchranáři také převezli nejméně šest přeživších do nemocnice, některé zdroje ale uvádějí, že padesátiletá žena a pětašedesátiletý muž při převozu zemřeli, uvedl web.