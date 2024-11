V Door County vyhrál už sedmkrát za sebou budoucí prezident USA

„Kdo vyhraje v okrese Door County, vyhraje v celém Wisconsinu. A kdo získá Wisconsin, získá i Bílý dům.“ To, co se říká na více místech Spojených států, platilo v Door County sedmkrát v řadě: zvítězil tu Bill Clinton, dvakrát George Bush ml., dvakrát Barack Obama, pak Donald Trump a naposledy Joe Biden. Poslední dvoje volby byly velmi těsné, a vyrovnaný je souboj i tentokrát.

„Tato témata a také války v zahraničí, které chceme ukončit nebo zaručit to, že se nás tyto zahraniční konflikty nebudou týkat. Chceme zjednodušeně řečeno zabránit třetí světové válce,“ říká Stephanie Soucek, která vede v Door County místní republikány.

Přímo do tohoto okresu ani jeden z účastníků klání nezavítal, šest dní před volbami tak Stephanie a další vyrazili na hodinovou cestu na mítink Donalda Trumpa. „Doufám, že to v Door County zvládneme vyhrát, a že to naznačí jeho vítězství v celých volbách,“ říká Soucek.

Demokraté vědí, že musejí být vidět a slyšet. Dobrovolníci jako John Vincent se proto už od léta snaží zvýšit zájem o konkrétní témata.

Wisconsin patří mezi takzvané swing states, kde výsledky bývají nejisté a přízeň voličů se během let přelévá mezi oběma hlavními stranami. Letos se mezi ně vedle Wisconsinu řadí rovněž státy Michigan, Nevada, Arizona, Severní Karolína, Georgia a zejména Pensylvánie.