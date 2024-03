Trump vyhrál republikánský nominační souboj v Severní Dakotě. Ameriku čeká „nezvykle nedůležité“ superúterý

Trump je favoritem i u většiny duelů superúterý a ve Spojených státech se všeobecně očekává, že se v listopadových volbách utká se svým nástupcem v prezidentském úřadě Joem Bidenem. Nejrušnější etapa nominačního procesu je tak letos „nezvykle nedůležitá“, poznamenal deník The New York Times.

Expert: Haleyová po superúterý zřejmě skončí

I kdyby Biden a Trump ve všech kláních zvítězili, nebudou mít po úterku na kontě většinu delegátů příslušné strany. Mohou se však této metě přiblížit natolik, že by byla na dosah při dalších březnových hlasováních.

Zda do nich půjde i poslední Trumpova republikánská soupeřka Haleyová, není jasné. Ve víkendovém rozhovoru řekla , že v kampani vytrvá, „dokud budeme konkurenceschopní“.

Podle Hornáta to ale v tuto chvíli nevypadá, že by Haileyová po superúterý v kampani pokračovala. „Když se podíváme na její kalendář, tak nemá plánované další události a setkání po dnešním (úterním) dnu. Zdá se, že nemá ani předplacené mediální reklamy v dalších státech, kde se bude bojovat. Takže to spíš vypadá na to, že se opravdu stáhne.“

Její pravděpodobné stažení souvisí podle něj také s tím, že po výrazném neúspěchu v primárkách přijde o sponzory, a tudíž už nebude mít tolik peněz na kampaň jako dosud. Vedení republikánů navíc bude stále více tlačit na to, aby byl Trump jediný kandidát a strana působila jednotně, dodal Hornát.