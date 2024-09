Tajfun Yagi ve Vietnamu zabil desítky lidí, zraněných jsou stovky

Supertajfun způsobil další vážné škody, když se do Rudé řeky rozvodněné prudkými lijáky nedaleko Hanoje zřítil silniční most. Podle tamních médií do vody spadlo nejméně deset vozidel, zároveň se pohřešuje 13 lidí. Čtyři se podařilo zachránit. Možnou příčinou kolapsu byla povodeň a extrémně rychlý proud, uvedl podle agentury DPA jeden z místních politiků ve vyjádření médiím. Po pohřešovaných pátrá policie i armáda.

Jedna z nejsilnějších bouří za poslední dekádu dorazila nad vietnamskou pevninu v sobotu a během patnácti hodin za sebou zanechala přes tři miliony lidí bez elektřiny, přerušila telekomunikační spojení a poškodila továrny a infrastrukturu zejména v průmyslových pobřežních provinciích Quang Ninh a Hai Phong, informovaly v neděli vietnamské úřady.