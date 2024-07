Smrt talentů a trénink pod raketami. Ukrajina vysílá na olympiádu skromnou výpravu

Do zahájení olympijských her v Paříži zbývají desítky hodin. Sportovní svátek se ale tentokrát odehraje ve stínu ruské agrese na Ukrajině. Právě ta v době války do francouzské metropole vysílá nejmenší výpravu od nabytí samostatnosti v roce 1994. V nekončících bojích už na Ukrajině zemřelo nejméně 488 sportovců a trenérů.