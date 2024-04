Šéf gangu na Haiti viní politiky, štábu CNN ukázal sílu

Výjimečný vhled do násilím zmítaného Haiti se podařilo získat štábu americké televize CNN. Její zpravodaj natočil rozhovor s jedním z nechvalně proslulých vůdců gangu. Právě ozbrojené skupiny jako ta jeho nyní ovládají velké části haitského území – a často přitom páchají ty nejtěžší zločiny, včetně únosů nebo vražd.

Cesta do srdce území ovládaného gangem připomíná celé Haiti, je zničená a zaplavená. Do těchto míst se odváží málokdo, štáb CNN ale dostal od vůdce gangu ujištění, že jej nezastaví žádná z hlídek. „Za námi jedou v autě další čtyři muži, takže nám opravdu poskytují eskortu,“ popsal při jízdě za vůdcem gangu Kraze Baryé zpravodaj CNN David Culver.

S ozbrojeným doprovodem se dostal až do domu, kde žije Vitel’homme Innocent, kterého haitská vláda i Spojené státy považují za násilného zločince. Na seznamu FBI patří mezi deset nejhledanějších, a to kvůli únosům amerických misionářů a vraždě jednoho z rukojmí. Do území jeho vlivu navíc spadá i velvyslanectví USA v Port-au-Prince.