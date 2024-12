S Bidenem skončí i šéf FBI Wray. Trump ho chtěl zbavit funkce

Šéf FBI Christopher Wray rezignuje na svou funkci na konci funkčního období amerického prezidenta Joea Bidena. Donald Trump, který se úřadu ujme v lednu, už dříve oznámil, že Wraye zbaví funkce. Sám ho přitom ještě jako prezident jmenoval poté, co propustil jeho předchůdce Jamese Comeyho. Ten se znelíbil kvůli vyšetřování, ve kterém FBI prověřovala údajné kontakty mezi Trumpovou volební kampaní a Ruskem.

V roce 2017 Wraye do čela Federálního úřadu pro vyšetřování jmenoval tehdejší úřadující prezident Donald Trump. Teď, ještě před opětovným nástupem Trumpa do Bílého domu, se své funkce dobrovolně vzdává.

Po sedmi letech práce v čele klíčové bezpečnostní služby po sobě zanechává hlubokou stopu. Byla to práce FBI za jeho vedení, která nejen pro Ameriku, ale i její západní spojence dokázala demaskovat a jasně popsat globální hrozby, které přicházejí z Číny a Ruska. Mimo jiné prostřednictvím digitálních technologií i sociálních sítí, například TikToku.

„Po týdnech pečlivého přemýšlení jsem se rozhodl, že správnou věcí pro úřad je, že budu sloužit až do konce současné administrativy v lednu a poté odstoupím,“ prohlásil Wray. Odchází tři a půl roku před tím, než vyprší jeho oficiální mandát. „Je to nejlepší způsob, jak se vyhnout zatahování úřadu hlouběji do roztržek,“ doplnil.

Jde o averzi vůči současnému vedení FBI v táboře podporovatelů Donalda Trumpa. Jakkoli v letošní kampani zesílila, kořeny má už ve volbách minulých z roku 2020. Tehdy Wray mimo jiné otevřeně upozornil na to, že se tehdejšího Trumpova vyzyvatele Joea Bidena snaží poškodit Rusko.