Rusové obsadili v Záporožské oblasti některé pozice, které Ukrajinci osvobodili v létě, píší analytici

před 5 h hodinami | Zdroj: ČTK , ISW , Ukrajinska pravda , New Voice of Ukraine/Novoje vremja

ISW také upozorňuje na geolokalizované záběry z ukrajinského dronu zveřejněné 27. prosince, které podle něj ukazují ruskou vraždu ukrajinských válečných zajatců poblíž Robotyne. Na videu je vidět, jak ruští vojáci střílejí tři ukrajinské vojáky zajaté na hranici lesa a později jeden ruský voják zblízka střílí do už mrtvého Ukrajince, popisuje ISW.

„Současná rovnováha může být vychýlena oběma směry na základě rozhodnutí učiněných na Západě nebo v Rusku a omezené ruské zisky by se mohly stát významnými, zejména pokud Západ přeruší vojenskou pomoc Ukrajině,“ píše institut.

Podle ISW Rusové v Záporožské oblasti pravděpodobně postoupili poté, co se ukrajinští vojáci na zimu stáhli na lépe hájitelné pozice u obce Robotyne. „Geolokalizované záběry zveřejněné 14. a 27. prosince naznačují, že ruské síly nedávno postoupily západně od Verbove, které se nachází asi devět kilometrů východně do Robotyne,“ píše institut.

ISW: Rusko jednání nezajímá, dál chce ovládnout celou Ukrajinu

Analytici z ISW dále zdůrazňují, že Rusko má ohledně Ukrajiny stále maximalistické cíle a nemá zájem o jednání v dobré víře, navzdory zprávám, že západní představitelé jsou přístupnější případným ukrajinským jednáním s Ruskem o ukončení války.

ISW tak komentuje informace webu Politico, podle nějž administrativa amerického prezidenta Joea Bidena a evropští představitelé jednají s Ukrajinou o nové strategii, která by se zakládala na přechodu k větší obraně. Západní činitelé se podle zdrojů serveru domnívají, že posílení obranných linií zlepší pozici Ukrajiny při budoucích mírových jednáních s Ruskem.

Příklon k nové strategii podle amerického serveru souvisí s nejistou budoucností americké a evropské pomoci Ukrajině. Pozornost západních představitelů se tak přesouvá od cíle dosáhnout úplného vítězství nad Ruskem k možným diplomatickým jednáním, která by ukončila válku. Jednání s Ruskem by ale pravděpodobně vedla ke ztrátě části ukrajinského území ve prospěch Ruska, upozorňuje Politico.

Server doplnil, že podle zdroje z Bílého domu americká administrativa nicméně Ukrajinu od nových útočných operací neodrazuje.

ISW ale upozorňuje, že Rusko nemá zájem válku zmrazit, ani se zapojit do poctivých jednání a bude i nadále prosazovat své expanzivní územní cíle a snahy o „demilitarizaci“ Ukrajiny. Dočasné příměří by pravděpodobně jen poskytlo ruské armádě čas připravit se na obnovenou agresi proti Ukrajině, v níž by Kreml měl stále stejné maximalistické cíle.