Německo se potýká s vlnou kriminality. Nejvíc vzrostla mezi mladými cizinci, řekla ministryně

V Německu se zhruba 84 miliony obyvatel policie v loňském roce zaevidovala více než 2,2 milionu podezřelých z trestných činů, což bylo meziročně o 7,3 procenta více. Největší podíl tvoří skupina starších 21 let. V této skupině policejní statistika uvádí, že asi jeden milion podezřelých byli lidé s německým občanstvím (meziročně o jeden a půl procenta více) a přes 744 tisíc cizinci (meziročně o 15,2 procenta více).

Nejvyšší nárůst kriminality u cizinců je v případě mládeže od čtrnácti do osmnácti let věku, kdy bylo meziroční zvýšení o 31,4 procenta. Problémem je také kriminalita neněmeckých dětí, kdy meziroční nárůst byl 30,9 procenta. Vysoký je nárůst kriminality u dospělých cizinců mladších 21 let, který činil 27,4 procenta.

Podle serveru Deutsche Welle (DW) Faeserová upozornila, že i přes zvýšení kriminality je Německo stále „jednou z nejbezpečnějších zemí na světě“. Slibuje však přijmout opatření, která mají vést ke sražení nárůstu kriminality. Vyzvala k „důslednému policejnímu dohledu, rychlým soudním procesům, smysluplným rozsudkům a citelným trestům“. „Zločinci musí pocítit důsledky svých činů – a to rychle,“ podotkla.

Za nárůstem kriminality jsou i pandemická opatření a příliv drog

Zdůraznila, že Německo chrání lidi bez ohledu na jejich původ, víru nebo orientaci. Ti, kteří nedodržují pravidla, však podle ní musejí odejít.

Výrazný podíl na nárůstu kriminality mezi mladými lidmi měly podle Faeserové i dopady pandemie covidu-19. „Žádná škola, sport, žádný každodenní kontakt s přáteli,“ vyjmenovala. „Budeme se nadále poučovat, jak masivně děti a mladí lidé trpěli a jak sociální otřesy vedly k násilí,“ konstatovala podle DW. Pandemická omezení přitom původně zafungovala jako brzda u kriminality, která se ale od roku 2022 pravidelně zvyšuje. Faeserová v této souvislosti slíbila, že vedle restriktivních kroků v boji proti kriminalitě se Německo zaměří i na prevenci, na práci s mládeží a na integraci cizinců do společnosti.

Násilí podle ministryně do Německa dorazilo také s „přílivovou vlnou“ kokainu a cracku do Evropy z Jižní Ameriky. „Miliardový průmysl drogových kartelů vede k brutální eskalaci násilí, kterou již pozorujeme v Belgii a Nizozemsku,“ upozornila. „Nechci to vidět v Německu,“ dodala.