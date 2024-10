Kvůli hurikánu se evakuuje část Yucatánu, Florida čeká obří vlny

Florida se nedlouho po řádění ničivé bouře Helene připravuje na příchod hurikánu Milton. Ten zesílil na nejsilnější stupeň pětibodové škály a přiměl k evakuaci část obyvatel mexického poloostrova Yucatán. Živel zasáhl i do americké prezidentské kampaně. Demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila svého republikánského soupeře Donalda Trumpa ze šíření dezinformací o vládní pomoci zasaženým oblastem.

Obyvatelé a turisté se v posledních hodinách evakuují z ostrova Holbox ležícího u východního cípu mexického poloostrova. K pobřeží Floridy, k němuž se Milton blíží rychlostí okolo patnácti kilometrů v hodině, by podle meteorologů měl živel dorazit v noci ze středy na čtvrtek.

Milton se v pondělí večer místního času (v úterý nad ránem SELČ) nacházel asi tisíc kilometrů jihozápadně od floridskéTampy a rychlost větru uvnitř jeho masy dosahovala až ke 270 kilometrům v hodině. Cestou k Floridě, která by měla být jediným zasaženým státem USA, projde hurikán poblíž břehů Yucatánu.

Evakuovat by se mohly až miliony lidí. „Pokud se chcete poměřovat s matkou přírodou, vyhraje ve sto procentech případů,“ varovala podle agentury AP starostka Tampy Jane Castorová.

Trump v pondělí zopakoval své dřívější tvrzení, že federální úřady záměrně zadržují pomoc pro oblasti, v nichž žijí převážně voliči republikánů.

Nepředložil však žádný důkaz a média stejně jako Harrisová označují jeho slova za dezinformace. „Je to mimořádně nezodpovědné. Je to o něm, není to o vás,“ vzkázala demokratická kandidátka přes média obyvatelům Floridy.