Francouzská policie pátrá po vězni na útěku. Dva dozorci jsou po smrti

„Chci věřit, že Amra o tomhle plánu dopředu nevěděl,“ řekl stanici BFMTV vězňův advokát Hugues Vigier. „Nesedí mi to k tomu, co o něm vím. Pokud za tím stojí on, pak se mi nepodařilo pochopit, kým doopravdy je,“ dodal Vigier.

Podle několika zdrojů z policie a justice, s nimiž hovořil deník Le Monde, Amra nebyl „velkou rybou“, ale spíše oportunistou a „středně velkým hráčem“ mezi zločinci, kteří se neštítí různých druhů kriminální činnosti.