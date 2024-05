Vrchní soud schválil reorganizační plán energetické firmy NWT

Vrchní soud v Olomouci schválil reorganizační plán energetické společnosti NWT z Hulína na Kroměřížsku, který loni na podzim zamítl brněnský krajský soud. Firma NWT na sebe podala insolvenční návrh předloni 12. října, když se dostala do potíží kvůli rostoucím cenám energií, které přeprodávala. Krajský soud v Brně sice loni v lednu povolil reorganizaci NWT, avšak v říjnu zamítl reorganizační plán schválený věřiteli firmy. Cílem reorganizace je zajistit pokračování provozu zadluženého podniku, aby pomocí restrukturalizačních opatření mohl postupně uspokojit pohledávky věřitelů. Poslední možností řešení úpadku je vyhlášení konkurzu.

Změnu zamítavého verdiktu brněnského krajského soudu v odvolání zaslaném vrchnímu soudu navrhl právní zástupce NWT. Připomněl, že firma zaměstnává 130 lidí a za současné nejisté situace může jen těžko rozvíjet své podnikání. Podle právního zástupce Raiffeisenbank reorganizační plán NWT schválily všechny skupiny věřitelů a soud by měl k jejich vůli přihlédnout.

V reorganizačním plánu chce firma NWT dosud fungující divize změnit na samostatné podniky, které konkrétní společnosti odkoupí. Firmy Elektro Servis, Energo, ICT a Agro za části NWT mají zaplatit od šesti do tří milionů korun. Plán počítal také s prodejem hmotného movitého majetku, pohledávek, duševního vlastnictví, smluvních vztahů a oběžných aktiv nové firmě Boff NWT zhruba za jedenáct milionů korun. Tato firma má zároveň odkoupit aktiva NWT za 291 milionů, přičemž jeho závazky měla částečně uhradit a částečně převzít s ručením investičního fondu Ifis.

Až do vyhlášení insolvence měla společnost NWT deset divizí. Ukončila činnost divizí pasivní domy, development, marketing a energie, která se věnovala dodávkám elektřiny a zemního plynu. V činnosti pokračovaly divize agro, ICT, elektro, energo, e-business a backoffice.

Do insolvenčního řízení s NWT přihlásilo 603 věřitelů 618 pohledávek, část z nich ale nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly 1,682 miliardy korun. Reorganizační plán schválilo sto procent zajištěných a 98 procent nezajištěných věřitelů. Podle znaleckého posudku by v případě konkurzu zajištění věřitelé získali 226,5 milionu korun a nezajištění 49 milionů korun. Firma upozornila, že při využití reorganizace by nezajištění uživatelé dostali padesát milionů korun.

Soudkyně brněnského krajského soudu Renáta Maixnerová upozornila, že v reorganizačním plánu nejsou řádně uvedené všechny pohledávky za majetkovou podstatou. Měla i další výtky. „Reorganizační plán musí být sestaven tak, aby údaje v něm obsažené věrně zobrazovaly ekonomické a právní možnosti dlužnice. Není tak například vůbec zřejmé, na základě jakých předpokladů vychází plán příjmů z tržeb, s nimiž souvisí i vznik dalších pohledávek za majetkovou podstatou a od nichž se odvíjí úhrada těchto pohledávek, a to jak dosud neuhrazených, tak nově vzniklých,“ stojí v usnesení.