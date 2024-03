ŘSD zbourá most přes D1 na Jihlavsku. Provoz na dálnici bude omezený, v noci na neděli přerušený

Výrazná omezení včetně noční uzavírky čekají řidiče o víkendu na dálnici D1 východně od Jihlavy. Omezení začnou již v pátek večer, zcela uzavřena bude dálnice od sobotních devíti hodin večer do nedělních devíti ráno. Objízdná trasa povede po souběžných silnicích II. třídy. Ředitelství silnic a dálnic nechá při uzavírce zbourat nadjezd u Řehořova, přičemž má zaniknout bez náhrady. Obyvatelům obce se to ovšem nelíbí, sepisují petici za stavbu nového mostu přes dálnici.

Řehořovský nadjezd je na 126. kilometru dálnice D1. Doprava bude od pátečních devíti hodin večer až do pondělních sedmi ráno – tedy včetně sobotního rána a nedělního odpoledne, kdy lidé odjíždějí na víkend, respektive se vracejí – omezena v jeho blízkosti a v každém směru se budou auta muset vměstnat do jednoho pruhu. Od sobotního večera do nedělního dopoledne ale bude dálnice mezi 119. a 134. kilometrem zcela uzavřena.

Objízdná trasa pro osobní auta povede ve směru na Prahu po silnicích II/348 a II/353 přes obec Stáj. Ve směru na Prahu bude trasa podobná, ale mezi obcemi Arnolec a Černá povede po silnicích III. třídy. Tímto rozdělením směrů chtějí silničáři zabránit tomu, aby se auta objíždějící dálnici míjela v prudké zatáčce u výjezdu z Arnolce.

Vozidla nad 3,5 tuny budou muset jet po silnici II/602. Sice je to na první pohled kratší než zajížďka přes Stáj, protože tato silnice vede souběžně s dálnicí, ale provoz na ní bude částečně omezen. Na dvou mostech se bude kvůli jejich nižší nosnosti jezdit kyvadlově, provoz bude řídit policie.