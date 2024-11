Prodejce opatřil zboží znakem města. Znevažování, zní z hradecké radnice

Magistrát Hradce Králové vyzval prodejce předmětů pro fanoušky prvoligového fotbalového klubu, aby je přestal nabízet. Obsahují znak města, ale e-shop podle úředníků nemá k jeho využití souhlas radních. Magistrát to považuje za zneužití znaku. Prodejce uposlechl, ale ohradil se.

Fotbaloví fanoušci hradeckého prvoligového klubu v tričkách, kalhotách nebo brýlích se znakem města se úředníkům nelíbí. Prodejce předmětů totiž nemá souhlas radních.

„Užívání znaku města společně s nápisy Hradečtí fanatici či Ultras Hradec navíc považujeme za jeho znevažování. Musí být užíván důstojným způsobem, což v popsaném případě naplněno není,“ uvádí se v dopisu z magistrátu adresovaném prodejci FanStore HK.

Primátorka Pavlína Springerová (HDK) se nicméně od dopisu radnice e-shopu distancovala. „Pokud dostaneme žádost o využití a možnost použití toho znaku, tak ji na radě města projednáme, já v tom nevidím žádný problém,“ řekla politička, která je zároveň předsedkyní představenstva FC Hradec Králové

Obchod předměty stáhl, ale ohradil se

E-shop na dopis z radnice zareagoval tím, že výrobky s nepovoleným znakem města stáhl. Ale proti obsahu dokumentu se ohradil. „Označení všech fanouškovských motivů, které toto logo využívaly, za znevažující a nedůstojné, vnímáme jako zcela nevhodnou urážku všech fanoušků,“ napsal na Facebooku.

Zákon o obcích dovoluje využít znak města jen s jeho souhlasem. „V případě Hradce Králové by navíc mohlo být sporné, co přesně znak města a v jaké podobě je, protože město nemá znak oficiálně udělen předsedou Poslanecké sněmovny. A pro ještě zajímavější průběh bych doporučil předat řízení o přestupku do Pardubic,“ řekl právník a odborník na veřejnou správu Jan Šťastný.

Prodejce suvenýrů bez licence na sebe upozornil sám. Od radnice chtěl informace o prodeji městského klubu. Úředníci se pak na něj zaměřili. Matěj Skořepa z e-shopu FanStore HK rozhovor odmítl. Napsal ale, že se podařilo s magistrátem najít cestu k dialogu a že věří v řešení sporu.