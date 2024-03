Pod centrem Prahy začala další výluka metra. Linku C nahrazují autobusy

Další víkend se musí cestující v Praze obejít bez části nejvytíženější linky metra. Dopravní podnik uzavřel na sobotu a neděli trasu C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a I. P. Pavlova, nahrazují ji autobusy, které jezdí po magistrále. Výluka v témže rozsahu následuje po pouhých dvou týdnech. Tehdy provoz autobusů ovlivňoval fakt, že neměly na magistrále vyhrazené jízdní pruhy, v některých částech víkendu proto nabíraly velká zpoždění.

Dopravní podnik téměř již dva roky opakovaně vyhlašuje na trase C víkendové výluky kvůli opravě stanice Florenc. Obvykle jezdí místo metra tramvaje, pro které je ale klíčová trať na Hlávkově mostě a ta se nyní opravuje. Jezdí proto autobusy. Uzavřen je navíc delší úsek, než kvůli opravám na Florenci býval. Již podruhé uzavřel trasu C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a I. P. Pavlova. V minulosti bývala uzavřena jen Florenc, takže metro jezdilo ze severu až na Vltavskou a z jihu do stanice Hlavní nádraží.

Náhradní autobusová linka XC začíná na terminálu MHD Nádraží Holešovice a končí na provizorní zastávce přímo na náměstí I. P. Pavlova, nikoli tedy v zastávkách nočních autobusů v Sokolské, respektive Legerově ulici. Na Vltavské, Hlavním nádraží a Muzeu zastavuje linka XC v zastávkách nočních autobusů, stanici metra Florenc nahrazují provizorní zastávky na estakádě ve Wilsonově ulici, které jsou přístupné pouze po schodech.

Jezdí zároveň i mimořádná tramvajová linka 36, která na trase z Vozovny Kobylisy na Zvonařku obsluhuje stanice metra C Kobylisy a I. P. Pavlova. Její trasa vede přes Libeň, Karlín a Nové Město. Protože končí v obratišti Zvonařka, musela jí ustoupit linka 23, která zde končí obvykle. Ta je ve směru z Královky prodloužena do zastávky Náměstí Bratří Synků.