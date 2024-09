Obyvatelé Jindřichova Hradce se brodí řekou. Most je v rekonstrukci

Někteří obyvatelé Jindřichova Hradce se raději brodí Nežárkou, něž by obcházeli uzavřený most, který je v rekonstrukci. Obchozí trasy jsou totiž téměř dva kilometry dlouhé, cesta přes řeku trvá dvě minuty. Most měla nahradit provizorní lávka, k její stavbě ale nedošlo.

V těsné blízkosti mostu přes Nežárku bydlí Květoslava Šimková už padesát let. V červnu dělníci začali s jeho opravou, ta se ale protáhla. Na komplikovaný přístup domů už si zvykla. Problém podle ní není ani hluk, ani prašnost stavby, daleko víc jí vadí to, že například do garáže teď dochází téměř půl hodiny. „Vyjdete do kopce, z kopce a obejdete prakticky celý Hradec. Můj muž to objel na kole, změřil a je to asi přes dvanáct set metrů,“ řekla.

Obchůzkové trasy teď mají lidé dvě – obě stejně dlouhé. Někteří se brodí řekou. Cesta se tak zkrátí na zhruba dvě minuty. Přitom řešením by, podle místních, byla dočasná lávka. Někteří pamatují, že při poslední rekonstrukci v šedesátých letech tam taková byla.

Povodí by potřebovalo podklady

Podle Povodí Vltavy by v ní nebránilo nic ani dnes. „Nabízí se umístění v rozmezí opěrných zdí, které tady jsou. Ale potřebujeme, aby nám předložili (město) nějakou dokumentaci, a k té se můžeme věcně vyjádřit,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Povodí o ni žádalo už předchozí vedení města, to ale podklady nikdy nezaslalo a záměr na stavbu lávky zrušilo. Současná radnice už s ní ani nepočítala.

„Zhodnotili jsme všechny parametry, od všech odborů, rovněž i z hlediska stavby. Na základě všech konzultací nám umístění vycházelo výše po toku řeky. A takové umístnění by postrádalo logického opodstatnění,“ řekla mluvčí radnice Karolína Bartošková. Sto padesát metrů od zmíněného místa je totiž další stálá lávka. Proces schvalování té dočasné by navíc mohl trvat i několik týdnů a to už by přestavba mostu měla být hotová.