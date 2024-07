Nehoda uzavřela silnici u Slavkova. Mezi osmi raněnými jsou děti

„Tři děti jsme po ošetření vezli ke kontrole do dětské nemocnice, jednoho dospělého jsme s podezřením na těžké zranění letecky transportovali do Fakultní nemocnice Brno. Další dva jsme po ošetření převezli se středně těžkým zraněním do úrazové nemocnice a dva s lehčím zraněním do vojenské nemocnice," shrnula mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Nehoda se stala před jedenáctou hodinou na silnici vedoucí od Slavkova k dálnici D1. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška se auta střetla v kopci. „Příčiny a okolnosti na místě zjišťujeme,“ sdělil.