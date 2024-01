Meteorologové odvolali smogovou situaci na Třinecku, ve zbytku kraje stále platí

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) odvolal smogovou situaci na Třinecku. Platila tam od úterního večera. Ve zbytku Moravskoslezského kraje zůstává nadále v platnosti. Rozptylové podmínky by se ale měly podle meteorologů zlepšovat.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší se ve čtvrtek ráno v regionu pohybovaly od 45 do 199 mikrogramů na metr krychlový, odpoledne to bylo od 43 do 167 mikrogramů na metr krychlový. Limit je padesát mikrogramů na metr krychlový.

Podle aktuálních dat tříhodinového průměru byla ve čtvrtek ráno nejhorší situace v kraji ve Věřňovicích na Karvinsku, kde bylo naměřeno 159,6 mikrogramu na metr krychlový a meteorologové tam situaci označili za zhoršenou až špatnou, na dalších měřicích stanicích ji ale hodnotili jako přijatelnou nebo velmi dobrou až dobrou. Odpoledne už takto popisovali situaci v celém regionu, hodnoty tříhodinového průměru byly výrazně nižší než ráno.