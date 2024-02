Soud nepravomocně poslal muže za zbití známého na osm let do vězení

Na osm let do vězení poslal v pátek Krajský soud v Liberci osmačtyřicetiletého Jana Holického. Loni na jaře ve vzteku ve své chalupě v Hejnicích na Liberecku zbil o šest let mladšího známého a poté ho uvnitř držel přes 24 hodin. Soud jeho čin překvalifikoval z pokusu vraždy na těžké ublížení na zdraví s nižší trestní sazbou. Rozsudek není pravomocný. Holický se v pátek u soudu za své jednání omluvil a zopakoval, že nechtěl nikoho zabít. Podle státní zástupkyně Petry Pazderkové by ale napadený muž nepřežil, kdyby mu nepomohli policisté a záchranáři.

„Jen díky vstupu policie (do chalupy) a zásahu záchranné služby přežil,“ uvedla v pátek Pazderková v závěrečné řeči.

Za pokus vraždy Holickému hrozilo dvanáct až dvacet let vězení, díky změně právní kvalifikace trest od tří do deseti let. „Nemáme prokázáno, že by ho chtěl od počátku usmrtit,“ zdůvodnil změnu kvalifikace předseda senátu Pavel Pachner. Novinářům řekl, že ani poté nechtěl Holický svého známého zabít.

Zásah policistů byl osvobozením pro oba dva, míní soudce

Soud vycházel i ze znaleckého posudku ohledně osobnosti Holického. „Je to impulzivní člověk, tak jsme usoudili, že jeho úmysl opravdu nesměřoval k usmrcení. Prostě se chtěl pomstít, vybil si tam vztek a v tu chvíli byl bezradný a nevěděl, co dělat. Protože kdyby zavolal pomoc, vlastně by se usvědčil. A zřejmě spoléhal na to, že poškozený se nějakým způsobem třeba probere, že se to nějakým způsobem vyřeší,“ popsal soudce. Podle něj tak byl zásah policie osvobozením nejen pro zraněného muže, ale i pro obžalovaného.

Pazderková s tímto výkladem nesouhlasí. Zranění napadeného muže byla podle ní tak závažná, že ho dělily od smrti minuty, možná hodiny. „Právě s ohledem na to, že poškozeného v takovém stavu nechal (obžalovaný) další hodiny (po napadení) ležet bez pomoci, aniž by mu buď sám poskytl zdravotnickou pomoc nebo zavolal odbornou lékařskou pomoc, tak mám za to, že za této situace musel být srozuměn s tím, že právě u poškozeného může nastat smrt. Proto jsem v jeho jednání spatřovala pokus vraždy,“ argumentovala žalobkyně.

Naopak obhájce Viktor Hanzelín byl spokojený s tím, k jakému závěru soud dospěl. „Protože jsem předpokládal, že právní kvalifikace obsažená v obžalobě tak, jak byla koncipovaná, neodpovídá faktickému stavu věci,“ pochvaloval si.

Příčinou konfliktu mělo být provozování baru

Motivací Holického k násilnému činu byl podle soudu vztek poté, co se dozvěděl, že by jeho známý měl převzít bar, který dosud sám provozoval. Dotyčného tak vylákal 12. dubna okolo 22:00 k sobě na chalupu, jež byla v té době staveništěm, držel ho tam do 14. dubna do 0:45. Napadený muž si z toho skoro nic nepamatuje, zdravotní následky má dodnes.

Součástí nepravomocného rozsudku je, že Holický má zdravotní pojišťovně zaplatit náklady spojené s léčením svého známého ve výši 2,212 milionu korun. Napadený muž navíc žádal vyplacení více než 3,7 milionu za ztrátu výdělku, náhradu za vytrpěnou bolest a nemajetkovou újmu, soud mu přiznal zhruba 817 tisíc a se zbytkem odkázal na občanskoprávní řízení.

Obžalovaný v pátek u soudu zopakoval, že nechtěl svého známého zabít. „Tato událost je moje selhání, nebyl můj úmysl někoho usmrtit,“ pronesl v závěrečné řeči. Tvrdil, že tehdy reagoval spontánně. „Nikdy jsem nechtěl nikomu ublížit, netušil jsem, kam to může zajít, je mi to strašně líto,“ kál se.

Verzi Holického neodpovídají znalecké posudky

U soudu Holický dříve uvedl, že požadoval po svém známém jen uznání dluhu. Podle něj se nejprve hádali a poté se mezi nimi strhla rvačka. Podle jeho verze známý poté odmítal, aby ho odvezl domů či na ošetření k lékaři. Tvrdil také, že ho chtěl odvézt druhý den večer, když ale za okny uviděl tři neznámé muže, napadlo ho, že jde o policii hledající jeho známého. Podle výpovědi chtěl počkat, až odejdou, ale únavou a od bolesti zubů prý usnul a probudili ho až v noci zasahující policisté.

Co se v chalupě stalo, ví podle Pazderkové jen obžalovaný. Upozornila ale, že jeho tvrzení neodpovídá znaleckým posudkům z oboru zdravotnictví. Napadený muž musel být delší dobu v bezvědomí, utrpěl těžké poranění mozku, mnohočetné poranění obličeje, měl zlomené žebro, propíchnutý hrudník, rozvíjel se u něj zánět plic, měl závažnou poruchu funkce ledvin, byl podchlazený a měl i další poranění.

Navíc verzi Holického, že o policistech nevěděl, odporuje, že opakovaně nereagoval na telefonáty od nich a odmítl i hovor své manželky v době, kdy tvrdil, že spal.