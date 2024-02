Levné obědy v jídelnách nejsou fér, tvrdí restauratéři. Ceny jsou tam poloviční, jenže menší jsou i porce

Kvůli dlouhodobě vysokým cenám potravin hledá stále více lidí levnější varianty stravování. Větší zájem teď registrují například některé školní jídelny. Kromě žáků a studentů nabízejí hotová jídla třeba seniorům, ale i ostatním zájemcům. S tím ale nesouhlasí někteří restauratéři, podle kterých to je neférová konkurence.

Jídelna Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně vydá denně přes devět stovek jídel. Ovšem nejenom studentům, ale také například seniorům, matkám na mateřské dovolené či pracovníkům okolních firem. Za polévku a hlavní chod tam zaplatí osmdesát korun.

„Za ty peníze bych nic neuvařila. Tady to mám kompletně, ještě dostanu něco navíc. Je to výborné, nemůžu si stěžovat,“ uvedla jedna ze zákaznic Ludmila Michalcová. Václav Kramerbauer tvrdí, že kdyby šel na oběd do restaurace, zaplatí dvojnásobek.

Podobně to vypadá i ve školní jídelně Základní školy Polabiny –Prodloužená v Pardubicích. Dnes sice vydali jenom několik desítek obědů, běžně je to však mnohem víc. „Dnes jich (strávníků) moc není, protože je ryba. Ale zase když je svíčková, těch lidí je daleko víc,“ popsala kuchařka Alžběta Černohlávková.

Není to fér, tvrdí restauratéři

Podle některých provozovatelů restaurací ale nejsou ceny v jídelnách konkurenčně férové. Jako příklad je možné uvést Měřín na Vysočině. V restauraci tam lidé za obědové menu zaplatí 170 korun, ale v nedaleké základní škole, která jídla prodává i cizím strávníkům, je to 85 korun.

„Rozhodně vím, že za tohle nemůžou uvařit. Kdyby si museli platit ty náklady na odvody, výplaty a hlavně na energie, tak to rozhodně nikdy nepořídí,“ reagovala majitelka restaurace U Kohouta Jitka Sýkorová.