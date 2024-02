Investor chce v CHKO Blanský les postavit vodní elektrárnu. Proti jsou ochránci přírody i vodáci

Dělníci v lokalitě před více než sto lety prorazili štolu, právě na tu chce investor Michal Masnička navázat stavbou malé vodní elektrárny. „Bude částečně nad zemí, částečně pod zemí, ale bude respektovat přírodu, protože bude kompletně obložena kameny,“ uvedl.

V části řeky chce investor vybudovat jez a náhonem přivést vodu k turbínám. Vodákům se ale jeho záměr nelíbí. „Tohle je poslední úsek Vltavy, který je nedotčený, kde nejsou znát civilizační stopy,“ řekl Milan Litvan z tamní půjčovny lodí. „Původně měl mít (jez) čtyři metry, dnes bude mít 1,5 metru a bude pouze pod vorovou regulací,“ argumentoval Masnička.

Podle CHKO hrozí poškození přírody

Proti je i CHKO Blanský les, podle ní takové stavby do první a druhé zóny nepatří. „Musí to být v místech, kde to nezpůsobí víc škody než užitku. Tady v tom případě by to mohlo způsobit škody velké,“ tvrdí ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny jižní Čechy Jiří Bureš. „Tento unikátní přírodní klenot by se zničil tím, že by na třech kilometrech bylo relativně málo vody, zničil by se biotop,“ doplnil šéf Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.