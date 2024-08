Dozorce se dočkal odškodnění za stíhání. Ministerstvo mu přiznalo přes 100 tisíc

Dozorce, který čelil obžalobě za napadení cizince v litoměřické věznici, dostal od ministerstva spravedlnosti odškodné 117 tisíc korun. Vyplývá to z rozhodnutí, které má ČT k dispozici. Muž byl společně se svým kolegou obžalován kvůli tomu, že v roce 2018 několikrát udeřili vězně z Lotyšska ve výtahu. Soud ale oba zprostil obžaloby. Podle pravomocného verdiktu nešlo v tomto případě ani o kázeňský přestupek.

Ministerstvo muži přiznalo odškodné za nezákonné trestní stíhání a také za nepřiměřenou délku řízení. „Celkem byla žadateli přiznána na náhradě nemajetkové újmy částka 117 tisíc korun,“ píše se v rozhodnutí. Resort zaslal muži také omluvu.

Délku trestního řízení vyčíslil resort spravedlnosti na čtyři roky a jedenáct měsíců. Během té doby padla tři rozhodnutí u Okresního soudu v Litoměřicích a tři u odvolacího Krajského soudu v Ústí nad Labem. Do případu také jednou zasáhl Nejvyšší soud. „S poukazem na uvedená zjištění, zejména na opakované rušení soudních rozhodnutí, hodnotí ministerstvo spravedlnosti celkovou délku řízení jako nepřiměřenou,“ konstatoval úřad. Z odpovědi ministerstva pro ČT dále vyplynulo, že odškodné požadoval jen jeden z dozorců, ačkoliv osvobozeni byli oba.

Vězeň byl podle obhajoby agresivní

K incidentu, kvůli kterému stanuli oba dozorci před soudem, došlo v únoru 2018. Jaroslav Nepovím a Miroslav Hupka dle obžaloby napadli ve výtahu vězně Ansise Ataolse Berzinše z Lotyšska. Odváděli ho na ošetření na zdravotní oddělení poté, co se dostal do konfliktu s jiným dozorcem. Oba muži ho měli – v úmyslu pomstít kolegu – bít rukama a obuškem.

Dozorci u soudu tvrdili, že byl vězeň agresivní. Podle nich začal ve výtahu kopat do stěn. U soudu to muž z Lotyšska odůvodňoval tím, že se snažil rozpohybovat kabinu. Ani přes výzvy dozorců s kopáním ale podle spisu nepřestal. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že dozorci vězně udeřili minimálně dvanáctkrát gumovým obuškem do hlavy i trupu. Muž musel být následně ošetřen v nemocnici.

Dozorci od počátku vinu odmítali. Podle nich šlo o povolený služební zákrok. Soud jim dal zapravdu a loni je pravomocně osvobodil. „Nebyl shledán ani důvod postoupit věc ke kázeňskému projednání,“ uvedla už dříve k pravomocnému verdiktu předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová.