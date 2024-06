Chrášťany schválily zákaz hazardu

V referendu obyvatelé Chrášťan odhlasovali, že zastupitelé mají udělat veškeré kroky vedoucí k zákazu zřízení kasin a zákazu hazardu v obci. Pro tyto kroky hlasovalo téměř 78 procent těch, kteří se referenda zúčastnili. Jako argumenty na veřejných zasedáních místní uváděli především možné snížení kvality života, obavy z růstu počtu přestupků, kriminality i snížení hodnoty nemovitostí. Jestli vyplynou z rozhodnutí zastupitelů nějaké kroky provozovatelů kasin, není zatím jasné.

Starosta Chrášťan Pavel Hrdlička už po vyhodnocení referenda řekl, že vedení obce se bude jeho výsledkem řídit, protože ani jinou možnost nemá. Referenda se zúčastnilo téměř 56 procent voličů obce. Celkem jich je v Chrášťanech 692, hlasovat při referendu přišlo 385.

Vedení obce smlouvu se společnostmi provozujícími kasina zdůvodnilo ziskem desítek milionů korun do obecního rozpočtu, které by se daly využít mimo jiné na dlouho chystanou obnovu ulic, jež nejsou v dobrém stavu. Sankce pro případ, že by kasina nakonec v Chrášťanech nemohla fungovat, ve smlouvách nejsou přesně určené.