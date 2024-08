Černá stavba trápí sousedy, úředníci chtějí nápravu po nich

„Dívejte se, co mám tady u baráku za skládku,“ ukázal Ladislav Žďárský, soused černé stavby. Ta mu narušila základy řadového domu. „Odtěžili nám zeminu, rozbourali nám základy, ukradli obrubníky. Stavební úřad si nás pozval na jednání, kde nám bylo sděleno, že jako vlastníci nemovitosti jsme povinni si tyto věci dát do pořádku sami. Můžu vám říci, že jsme byli jako opaření,“ popsala Hana Žďárská.

Vedoucí odboru výstavby připustil, že takto rozhodne i oficiálně, až zjistí míru poškození domu Žďárských. „Pokud bychom zjistili, že tam to poškození zůstává. My, když nařizujeme nějaké provedení prací, tak vždycky vlastníkovi stavby,“ řekl vedoucí odboru výstavby MÚ Nový Bydžov Jan Rejthárek.

„Nemůžeme jim vzít pracovní prostředky“

Do základů domu zasáhli dělníci z černé stavby. Obnažili je odtěžením desítek tun zeminy u vjezdu do dvora. „Nechápu, že stavební úřad nehoní tady majitele vedlejší stavby, aby to napravil, ale řekne mně, že já mám povinnosti si statiku baráku zabezpečit,“ poznamenal Žďárský.

Černá stavba pokračuje. Ani úředníci radnice nevědí, jak ji zastavit. Pokoušejí se o to od loňského září. „My tam nemůžeme přijít a vzít jim jejich pracovní prostředky. My jsme to oznámili na policii, ale bohužel zatím nemáme žádný výsledek,“ řekl Rejthárek.

Stavebníci Oksana Šafar a Andryj Kalynčuk z Kolína měli povolené úpravy starého domu. Přistavují nový. Nikdo z radnice je neviděl. Posílají zmocněnce, který se k věci pro ČT vyjádřit nechtěl. Manželé Žďárští podali podnět státnímu zastupitelství, aby prověřilo postup úřadů.