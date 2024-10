SOUHRN: Zásadní události úterý 15. října

Volby do sněmovny by v září vyhrálo se ziskem 33 procent hlasů opoziční hnutí ANO. Druhá ODS by získala 11,5 procenta a třetí hnutí STAN 11 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Median. Zatímco ANO a Starostům preference rostou, Piráti a SPD v září naopak ztráceli. Pirátům by dalo hlas 8,5 procenta voličů, SPD by získalo sedm procent.