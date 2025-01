SOUHRN: Zásadní události středy 1. ledna

Policisté na místě incidentu v New Orleans





Deset lidí zemřelo a tři desítky dalších utrpěly zranění v New Orleans na jihu USA poté, co nákladní auto vjelo do davu lidí, kteří slavili příchod nového roku. Policie uvedla, že šlo o úmyslný čin. Americká FBI případ vyšetřuje jako terorismus. Útočník byl zastřelen.