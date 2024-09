SOUHRN: Zásadní události pondělí 9. září

Žádosti na dotovanou výstavbu obecního nájemního bydlení s cenově dostupným nájemným bude možné začít podávat začátkem října. Výzva bude vyhlášená v průběhu září. Na program dostupného bydlení je pro letošní rok vyčleněno v rozpočtu 2,5 miliardy korun, do roku 2026 by mělo jít celkem o sedm miliard korun. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) chce přitom do rozpočtu resortu na rok 2025 na výstavbu dostupného bydlení přidat další miliardy.