SOUHRN: Zásadní události pondělí 4. listopadu

Někteří policisté se od pondělí zapojili do protestní akce namířené proti nedostatku členů policejního sboru, zvyšující se byrokracii spojené s jejich prací a nízkým nástupním platům. Nebudou udělovat pokuty, pokud to zákon dovolí. Protest je podle organizátorů nastaven tak, aby neohrozil bezpečnost lidí, a potrvá do pátku. Odboráři ani vedení policie neví, kolik policistů se do akce zapojilo.