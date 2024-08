SOUHRN: Zásadní události pátku 23. srpna

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v projevu na závěr sjezdu demokratů ve čtvrtek pozdě večer (v pátek ráno SELČ) formálně přijala nominaci své strany do listopadových prezidentských voleb a voličům vzkázala, že mají šanci vytyčit „novou cestu vpřed“. Americký exprezident, republikán Donald Trump projev své volební soupeřky zkritizoval a prohlásil, že když nynější viceprezidentka zvítězí v listopadových volbách, „nebudeme mít zemi“.

Hutní podnik Liberty Ostrava, který je od června v úpadku, začal rozdávat výpovědi zaměstnancům. Týká se to asi šestnácti set lidí. Dostávají dvouměsíční výpovědi, nebo mohou odejít dohodou, řekla mluvčí podniku Kateřina Zajíčková.

Chomutovští zastupitelé v pátek odpoledne jednohlasně odvolali primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO) obviněného v kauze machinací s veřejnými zakázkami. Hrozí mu až dvanáct let vězení. Pro bylo všech 27 přítomných zastupitelů. Nového zvolí asi v půli září. Zastupitelstvo se sešlo mimořádně, Hrabáče ještě zbavilo všech jeho funkcí, například předsednictva v městské společnosti Chomutovské bytové. Radní v pátek také odvolali obviněnou ředitelku zooparku Věru Fryčovou.

Ukrajinští vojáci nepatrně postoupili v Kurské oblasti. Nedávný ruský postup na východoukrajinské město Pokrovsk zřejmě způsobil stažení Ukrajinců z některých pozic na tomto úseku fronty, uvádí ve své nejnovější analýze americký Institut pro studium války (ISW). Podle něj se ale Rusům nepodařilo Ukrajince u Pokrovska takticky obklíčit. Ukrajinští vojáci mezitím podle serveru The Kyiv Independent a ruské služby BBC oznámili, že zahájili protiútok v Charkovské oblasti. Společnost Enerhoatom v pátek varovala, že Záporožské jaderné elektrárně hrozí kvůli ruskému ostřelovaní blackout.

Zemědělci letos podle Agrární komory sklidili 6,75 milionu tun obilovin, což je druhá nejhorší úroda za posledních dvanáct let. Sklizeň řepky dosáhla 950 tisíc tun, tedy nejméně od roku 2003. Celkem podle komory přijdou zemědělci na tržbách za obilniny a olejniny o sedm miliard korun. Nepříznivé výsledky podle Agrární komory způsobily výkyvy počasí a snížení osevních ploch, řekl na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích prezident komory Jan Doležal.

K dialogu Ukrajiny s Ruskem o ukončení války vyzval indický premiér Naréndra Módí v Kyjevě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Páteční návštěva je první oficiální cestou indického premiéra do Kyjeva v moderních dějinách Ukrajiny, která v roce 1991 získala nezávislost na Sovětském svazu. V červenci šéf indické vlády navštívil Moskvu, kde se setkal s ruským vůdcem Vladimirem Putinem.





Zimbabwský soud vynesl v pátek osvobozující verdikt v případu českého občana, jenž byl tento měsíc zadržen pro podezření z šíření lží. Sdělil to český konzul Michal Novák, který soudní jednání na místě sledoval. Muž bude podle českého ministerstva zahraničí z vazby převezen do zimbabwské metropole, odkud v sobotu večer odletí do Česka.