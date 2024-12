SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 19. prosince

Ukrajina požaduje jasné vymezení podmínek stabilního a dlouhodobého míru s Ruskem a bezpečnostní záruky, než bude možné jednat o ukončení téměř tři roky trvající otevřené války vyvolané ruskou agresí. Po jednání s lídry zemí Evropské unie to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruského vůdce Vladimira Putina označil za šíleného. Summit EU vyzval k navýšení podpory Ukrajině i podpory ukrajinského obranného průmyslu.





Francouz Dominique Pelicot, který řadu let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou manželku, byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby a odsouzen k maximálnímu trestu dvaceti let vězení, jak požadovala prokuratura. Oznámil to soud ve francouzském Avignonu. Vinnými soud shledal také všech padesát spoluobžalovaných, většinou ze znásilnění s přitěžujícímu okolnostmi. Obžalovaní mají deset dní na odvolání. Pelicotova obhájkyně podle agentury Reuters uvedla, že její mandant odvolání zvažuje.