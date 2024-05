V Austrálii vystaví album, které se nesmí prodávat. Rapeři z Wu-Tang Clan jím chtěli změnit hudbu

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Forbes , Bloomberg , BBC , The New York Times , Rolling Stone

Album Once Upon a Time in Shaolin jde proti snahám téměř všech umělců. Když ho rapeři z Wu-Tang Clan natáčeli, nechtěli, aby trhalo rekordy v prodejnosti. Naopak před deseti lety vznikla jediná fyzická kopie, sběratelský artikl, jehož jakékoliv komerční šíření je až do roku 2103 zakázáno. Zdá se ironií, že pro prvního majitele bylo album „nablýskanou hračkou“ za miliony dolarů. Utajovanou a nejdráže prodanou nahrávku v historii moderní hudby v červnu vystaví Tasmánské muzeum starého a nového umění v Austrálii. Uspořádá i soukromé poslechy vybraných skladeb.

S členy „klanu“ spolupracoval na Once Upon A Time in Shaolin a spolu s RZA měl přijít na koncept pouhé jedné kopie a alba jako uměleckého objektu. Později se rozhodl na otázky o genezi desky podrobněji neodpovídat. „Album a jeho koncepce byly vývojovým procesem, který trval šest let a byl příliš složitý na to, aby se dal vysvětlit ve zkratce,“ uzavřel Cilvaringz pár let poté v prohlášení citovaném časopisem Forbes.

Magazín Bloomberg přišel v době, kdy se Wu-Tang Clan rozhodl nahrávku vydražit, s upozorněním, že Once Upon A Time in Shaolin není oficiálním projektem Wu-Tang Clan, ale dílem s uskupením spřízněného producenta a rapera Cilvaringze. Ten jako sotva plnoletý mladík udělal na rapery dojem v roce 1997 svým freestylem, když ho vytáhli na jednom koncertě na pódium z publika.

Cílem raperů prý bylo pohnout hudebním byznysem a vrátit i hudbě možnost být plnohodnotným uměním srovnatelným s vizuálními díly. Pokus o revoluci si Wu-Tang Clan mohl dovolit. Uskupení raperů se od debutu v roce 1993 stalo značkou, jejíž členové, poznamenává týdeník Bloomberg, sice nikdy nedosáhli popularity Eminema nebo Jay-Z, ale přesto si svou originalitou zajistili úctu zejména mladších hvězd, jako je třeba Drake.

Model pro budoucnost hudby

Původní plán byl vystavovat Once Upon A Time in Shaolin po muzeích a galeriích jako prestižní záležitost. Poslech by byl možný jen ve sluchátkách, plánoval Wu-Tang Clan, a návštěvníky by čekala bezpečnostní kontrola, protože jediný únik by zmařil celý koncept. Podle úvah tvůrců se jakási „soukromá hudební služba“ mohla stát modelem pro budoucnost hudby. V jejich vyjádřeních zněla slova o vytvoření něčeho výjimečného, co si zajistí „nesmrtelnost“ či „přetrvá věky“.

„Mohlo by to totálně propadnout a my se naprosto zesměšnit. Ale podstatou a jádrem našich myšlenek je podnítit tvorbu, originalitu a debatu a zachránit hudební album před zánikem,“ potvrdil Cilvaringz společnou ideu ještě před vydáním nahrávky. Podezření, že ušlechtilými idejemi maskuje marketingový tah na zvýšení ceny alba, se kapele ale vyhnout nepodařilo.

Třináct minut k poslechu

Každopádně od začátku Wu-Tang Clan počítal s tím, že finále projektu zajistí prodej jedinečné nahrávky, a to „v řádech milionů“. V době, kdy lidé raději streamují hudbu, než by ji uchovávali na fyzických nosičích, a hudebníci jsou ochotni ji poskytovat zdarma, nabízela kopie alba Wu-Tang Clan kupci možnost vlastnit něco skutečně speciálního. RZA kromě egyptského žezla přirovnával Once Upon A Time in Shaolin také k obrazům od Picassa.

V roce 2015 nabídl Wu-Tang Clan jedinou kopii v dražbě. Aukce se stala zároveň příležitostí realizovat představy o exkluzivním poslechu. Třináctiminutovou ukázku poslouchalo v tlumeně nasvětlené místnosti v Muzeu moderního umění v New Yorku několik desítek potenciálních kupců, novinářů a také přes třicet natěšených fanoušků, kteří vyhráli vstup v rádiové soutěži.

„Pokud je celých 128 minut alba tak dobrých jako oněch třináct minut, které zazněly, mohlo by to být nejúspěšnější album skupiny od roku 1997,“ napsala hudební redaktorka časopisu Rolling Stone. Sami RZA a Cilvaringz podotkli, že záměrem bylo vrátit Wu-Tang Clan zvuk z počátků kapely.

„Doufejme, že to bude nějaký filantrop,“ vyjádřil RZA ještě přání ohledně nového vlastníka Once Upon A Time in Shaolin.

Nabídku od fanoušků přeplatil milionář

Část fanoušků kapely iniciovala crowdfundingovou kampaň, aby zabránili možnosti, že by se nahrávka stala „další nablýskanou hračkou“ pro nějakého milionáře. Ovšem vybrané příspěvky v celkové výši zhruba 15 tisíc dolarů konkurovat dalším nabídkám nemohly.

Nový majitel raritního alba, americký farmaceutický obchodník Martin Shkreli, na dotaz, jak fanoušci vezmou, že Once Upon a Time in Shaolin vydražil zrovna on, odpověděl: „Nekoupili si minulé ani předminulé album, a to museli zaplatit jen deset dolarů.“ Reagoval tak na klesající prodejnost desek Wu-tang Clan.