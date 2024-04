Texty písní v angličtině jsou čím dál jednodušší a naštvanější, zjistila studie

před 59 m minutami | Zdroj: Billboard , ČTK , The Guardian , Forbes , Nature

Texty písní v angličtině se za posledních čtyřicet let zjednodušily a více se opakují. Přibylo v nich také negativních emocí. Poznatek vzešel ze studie, kterou zveřejnil list Scientific Reports. Výzkum podrobil analýze dvanáct tisíc skladeb různých hudebních žánrů.

Studie se zabývala skladbami žánrově spadajícími do rapu, country, popu, rocku i R&B. Dvanáct tisíc rozebíraných písní vzniklo v letech 1980 až 2020. Výzkumný tým studoval emoce vyjádřené v textech, podíl rozdílných a složitých slov a také jejich opakování.

Hlavní autorka studie Eva Zangerleová, která se na univerzitě v rakouském Innsbrucku věnuje hudebním vědám, podotýká, že texty písní mohou sloužit jako „zrcadlo společnosti“. Odrážejí totiž změny společenských hodnot, emocí a obav. Mimo jiné ukazují silnější tendenci vyjadřovat hněv a další duševní pochody.

Přibylo vzteku, ubylo radosti

Studie tak potvrzuje předchozí výzkum, který zjistil úbytek pozitivních nebo radostných témat a nárůst těch, která vyjadřují hněv, znechucení nebo smutek. A také rostoucí sklon k introspekci v textech zpěváků, kteří stále častěji používají „já“ a „mně“. Šlo o studii provedou datovými vědci z Lawrence Technological University.

Analyzovali náladu v textech populární hudby od padesátých let minulého století do roku 2016. Prošli více než šest tisíc písní z žebříčku Billboard Hot 100. Analýza ukázala, že jde o postupný a konzistentní vývoj, navzdory pár výkyvům.

Například zkoumané písně z let 1982 až 1984 byly ve srovnání s ostatními obdobími, s výjimkou padesátých let, méně naštvané. Naopak prudší nárůst hněvu je znatelný od poloviny devadesátých let. Postupně se zvyšovalo i vyjadřování smutku, znechucení a strachu, i když ve srovnání s hněvem o něco mírněji.