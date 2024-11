Snaha o hezký život může končit i exekucemi, ukazuje film After Party

Vojtěch Strakatý a Eliška Bašusová o filmu After Party (zdroj: ČT24)

Do českých kin vstoupilo drama After Party. Vojtěch Strakatý scénář ke svému celovečernímu režijnímu debutu napsal na základě vlastních rodinných zkušeností s následkem exekucí. Premiéru měla After Party v jedné ze soutěžních sekcí na festivalu v Benátkách.