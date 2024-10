Smrt Liama Paynea budí otázku, zda je šoubyznys pro teenagery

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Guardian , W Radio , BBC , US Weekly

Chrání hudební šoubyznys dostatečně mladé lidi před sebou samými? Tuto otázku vzbudila smrt Liama Paynea, který v polovině října zemřel po pádu z hotelového balkonu. Bylo mu šestnáct, když ho talentová soutěž raketově vystřelila ke slávě s boybandem One Direction, a úspěch ho do jisté míry semlel. Petice Payneových fanoušků chce péči o duševní zdraví hudebníků teď uzákonit.

„Budeme se jednoho dne ohlížet na tuto éru teenagerských popových hvězd, dětských herců a malých influencerů jako na nějaký nepochopitelný věk barbarství a ptát se, co jsme si proboha mysleli?“ pokládá řečnickou otázku článek v The Guardian. Podivuje se, že zatímco se považuje za samozřejmé, že zákony nastavují pro mladé lidi hranice ohledně jejich sexuálního života nebo pití alkoholu, dospívající, kteří se proslavili, se považují za šťastlivce.

Zpěvákova slova o duševním zdraví získala po jeho nenadálém skonu ještě na naléhavosti. Jeho smrt restartovala debatu, jak chránit mladé lidi vržené do mašinérie slávy, jako byla třeba Britney Spearsová nebo Justin Bieber. Nebo právě Liam Payne.

Začínáme zjišťovat, že potřebujeme stejnou péči o naši hlavu jako o naše tělo, řekl Liam Payne v roce 2019 v rozhovoru pro MTV. A nedlouho před svou smrtí – pokud lze věřit bulvárnímu The Daily Mail – se prý ženě ubytované ve stejném hotelu svěřil trochu expresivněji: „Byl jsem v kapele, proto jsem tak v háji.“

Koncert One Direction v roce 2012

„Nikdy si nestěžujte na paparazzi,“ vyjmenoval letos v létě Cowell v podcastu The Diary Of A CEO rady, které začínajícím chlapcům tehdy dal. „Nestěžujte si na narušení soukromí, protože lidé se s vámi budou chtít vždycky vyfotit. Nestěžujte si na dlouhou pracovní dobu. Pokud vám cokoliv z toho vadí, prostě dělejte něco jiného.“

Byť třeba hudební producent a vlivný spoluzakladatel a porotce různých talentových show Simon Cowell, který stál u zrodu One Direction, to vidí jinak.

Robbie Williams, který byl mentorem One Direction v soutěži X Factor, připomněl své vlastní potíže. „Své démony jsem měl ještě v jednatřiceti,“ zmínil věk, v němž Payne zemřel. „Znovu jsem propadl alkoholu. Trápil jsem se,“ cituje jeho návrat k minulosti The Guardian.

K tématu se vyjádřily i hudební hvězdy. Bruce Springsteen vyslovil v rozhovoru pro The Telegraph obavy, že hudebníkům vystřeleným ke slávě dřív, než stihnou dospět, chybí „vnitřní já“, které by je dokázalo ochránit před mnoha věcmi, jež s popularitou přicházejí, a ta pak mnohé dotlačí k drogám nebo alkoholu.

„Takový zákon by vyžadoval pravidelné kontroly duševního zdraví, přiměřené doby odpočinku a přítomnost odborníků na duševní zdraví na scéně,“ popisuje autorka petice, jak by si takovou péči o hudebníky představovala.

Už jako čtrnáctiletý se přihlásil do britské talentové soutěže X Factor, byl sice vyřazen, Simon Cowell mu doporučil, ať zkusí své štěstí příště. „Musel jsem ti říct, že tohle není tvůj čas. A oba jsme si slíbili, že se ještě setkáme. Mnoho lidí by to vzdalo. Ty jsi to nevzdal,“ napsal Cowell po Paynově smrti v emotivním postu na Instagramu.

„Vstupovat do hudebního průmyslu ve věku, kdy ještě nemáte vyřešenu spoustu věcí v životě, než začnete tuto práci dělat, je zvláštní. Jako když vám hodí nějakou zápalnou bombu, která ovlivní rodinu a mnoho aspektů života,“ popsal své začátky v šoubyznysu.

Sám Liam Payne se v průběhu let před médii netajil tím, jaké na něm rychlý vzestup k popularitě „zanechal jizvy“. Zhruba rok před svou smrtí se v rozhovoru pro kolumbijské W Radio rozmluvil o těžkostech, které přináší brzký vstup do hudebního průmyslu.

Častý spolupracovník Robbieho Williamse, textař Guy Chambers, se domnívá, že hudební průmysl by si měl držet odstup od umělců mladších osmnácti let, protože jde o „potenciálně škodlivé“ prostředí. Žádné známky změny k lepšímu od doby, kdy Robbie Williams začínal v devadesátých letech s boybandem Take That, prý nevidí.

Williams rovněž vyzval veřejnost k větší empatii vůči slavným, neboť i ti mohou mít problémy v osobním životě. Každý by se měl, soudí zpěvák, zamyslet, než napíše odsudky o celebritách na internet, i ony jsou totiž lidé „z masa a kostí“.

Payne se vrátil o dva roky později a ani tentokrát by se jako sólový zpěvák do finále nedostal, ale pak pořadatelé přišli s nápadem, aby s dalšími čtyřmi soutěžícími dali dohromady chlapeckou kapelu. Pod názvem One Direction skončili třetí, následovala smlouva s velkou nahrávací společností a popularita i za hranicemi Velké Británie.

Jízda trvala šest let, než se One Direction definitivně rozpadli a jeho jednotliví členové se věnovali – s větším či menším úspěchem – různým projektům a sólovým kariérám.

„Minibar tu byl vždycky“

O rok dříve kapela zrušila koncert v Belfastu, oficiální důvod: Liam Payne onemocněl. „Bohužel jsem procházel těžkým obdobím a nechal se tím trochu moc ovlivnit,“ upřesnil později pro bulvární deník The Sun. „Dostatečně jsme se nezastavili a neoslavovali, jak skvělé to je, a myslím, že to na nás nakonec dolehlo,“ dodal.

V jiných rozhovorech neskrýval užívání návykových látek. Paynovým hlavním démonem byl alkohol, problémy se závislostí začal mít už při koncertování s One Direction a později mu způsobily i zdravotní problémy.

Pitím vyplňoval prázdnotu mezi koncerty přinášejícími adrenalin. „Odehrát show pro nevím kolik tisíc lidí a pak trčet sám v zemi, kde nemůžete nikam jít – co jiného by měl člověk dělat? Minibar je tu vždycky,“ popsal v roce 2019 listu The Guardian.