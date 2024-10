Jerry Cantrell dychtí po temnější krvi, ukázal novou deskou

Zpěvák a kytarista Jerry Cantrell využil tvůrčího klidu své domovské sestavy Alice in Chains a nahrál nové album I Want Blood. Společně s hvězdnými hosty natočil devět nových skladeb, kterými se vrací k metalovému zvuku.

Jerry Cantrell dychtí po krvi – přinejmenším v názvu nové nahrávky. Ten odráží i náladu desky. Po předchozím, prosvětleném albu Brighten se hudebník vrací k temnějším odstínům.

Na albu využívá i disonantní prvky, tedy souzvuk tónů, který může působit rušivě až nepříjemně. „Což je důvod, proč má své publikum. Není to hudba pro každého. Rokenrol ani nemá být přístupný všem. Je pro lidi, kteří se na něj dokáží nacítit a ocenit ho. Je to něco magického, nepostihnutelného, něco, co nejde pojmenovat. Ale vytváří skutečné propojení,“ vysvětlil Cantrell v rozhovoru v YouTube pořadu Ricka Beata.

Přes svůj staromilský přístup nepřehlíží aktuální témata. V úvodní skladbě Vilified se například zaobírá umělou inteligencí. „Je to jako každý nástroj – můžete vzít kladivo a udeřit někoho do hlavy, nebo s ním můžete postavit dům. Vždy záleží na uživateli. Stále tu existuje lidský prvek, záměr a odpovědnost,“ osvětlil svůj postoj k AI v britském hudebním týdeníku Kerrang!