Ženy ve službách vlasti se setkaly s první dámou

První dáma Eva Pavlová do Lán pozvala ženy ve službách vlasti. Hasičky, záchranářky nebo policistky se setkaly s Pavlovou na zámku v Lánech. Šlo o současné i bývalé příslušnice bezpečnostních sborů. První dáma vyzdvihla jejich odvahu, obětavost a profesionalitu.

Alena Kodešová pracovala dvacet šest let u policie, ale dnes jako zdravotní sestra vítá pacienty v bílém. Vrátila se k tomu, co vystudovala. „Začala pandemie a nemocnice zoufale hledaly sestry – právě i ty, které opustily obor. Věděla jsem, že prostě musím dát výpověď a že to moje poslání půjde zase dál,“ vzpomíná.

Jedno z jejích prvních míst bylo na Pražském hradě. V devadesátých letech pracovala u Václava Havla, dostala se do Útvaru pro ochranu prezidenta. „Byly tam časově náročné směny, velmi náročné bezpečnostní akce, a tak jsem přešla na Útvar pro ochranu ústavních činitelů, tedy dnešní ochranné služby,“ pověděla nynější sestřička.

Pracovala tak i v Poslanecké sněmovně. Ke konci policejní kariéry doprovázela válečného veterána, letce Emila Bočka. Pozvánka do Lán jí přišla asi před měsícem, nemohla uvěřit vlastním očím. „Cítila jsem hroznou radost, protože jsem byla velmi překvapená, že někdo ocení práci žen v bezpečnostních složkách,“ řekla Kodešová.