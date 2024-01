Weby ministerstva práce po ranním útoku hackerů opět fungují

„MPSV se dnes (v úterý) stalo cílem DDoS útoku zaměřeného na DNS služby. Z uvedeného důvodu nefungují naše vnější internetové služby. Pracujeme na nápravě,“ sdělilo ráno ministerstvo. Při DDoS útoku se útočníci snaží vysokým množstvím přístupů na weby najednou přes více počítačů stránky zahltit, a tím narušit jejich fungování.

Útok zasáhl podle ministerstva stránky MPSV, Úřadu práce ČR a také klientskou zónu Jenda. Přes tento portál si lidé mohou on-line vyřizovat příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Několik hodin se pak objevovaly výpadky portálů. Po 11:00 už byly podle mluvčí ministerstva Kateřiny Procházkové zase v plném provozu a zkontrolovaly se škody po útoku. „Podle kolegů ze sekce IT nebyla žádná citlivá data občanů ohrožena a žádné osobní informace neunikly,“ ujistila.

„V tuto chvíli přijímáme veškerá opatření, aby se útok neopakoval nebo byl co nejrychleji vyřešen,“ oznámila mluvčí. „Omlouváme se za problémy. Kdyby třeba klientská zóna Jenda ještě nebyla stabilní, tak prosíme veřejnost o pochopení, a ať to lidé zkusí za chvíli. Předpokládáme, že žadatelé (o příspěvky), kteří to budou chtít během dneška vyřídit, tak se k tomu určitě dostanou a žádost podají,“ doplnila.

Vládní weby čelí opakovaně útokům hackerů od začátku ruské invaze na Ukrajinu. K několika z nich se přihlásily prokremelské hackerské skupiny. Například loni v říjnu napadla proruská skupina NoName057 weby resortu vnitra, policie, vlády, sněmovny, Senátu či pražského letiště. Podle antivirové společnosti GenDigital byly kybernetické útoky reakcí na zasedání Mezinárodní krymské platformy, které tehdy hostila Praha.