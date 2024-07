Ústavní soud se zastal disidenta Wonky, stát mu přiznal jen čtyři tisíce

„U újmy na zdraví jde o zásah do absolutního práva, které má zvláštní ochranu. Obecné soudy pracovaly s právní úpravou pro stanovování výše náhrady újmy při poškození zdraví v době poškození zdraví, tedy v době účinnosti vyhlášky z roku 1965, kterou Ústavní soud již dříve opakovaně kritizoval. Vyčíslování újmy neodpovídalo příliš ani době, kdy byly ekonomické poměry zcela jiné a tím spíše dnes,“ upozornila Ronovská.

Wonka: Ať to nikdo nebere jako obohacení, je to zkrátka nárok

Vyhláška umožňuje, aby za mimořádných okolností výše náhrady vzrostla, což soudy nevyužily. „Pokud mají soudy postupovat podle dávno neúčinné vyhlášky, měly by postupovat tak, aby se stěžovatel domohl důstojného odškodnění,“ dodala Ronovská.

Případ nyní opět projednají obecné soudy, které rozhodnou o výsledné částce. Musí však vyhovovat ústavnímu principu plné náhrady újmy. „S rozhodnutím Ústavního soudu jsem velmi spokojený. Ať to nikdo nebere jako obohacení, je to zkrátka nárok, protože perzekuce naší rodiny byla opravdu strašná. Člověk se musí nebát a dotáhnout všechno do konce,“ řekl po vyhlášení nálezu ÚS Wonka.