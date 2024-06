Soudkyně Miklová přišla kvůli opakovaným průtahům o funkci

Miklová, která působila na civilním úseku, se podle kárné žaloby dopustila nedůvodných průtahů ve 46 spisech. Ve čtyřech dalších případech jí žaloba klade za vinu to, že nedodržela lhůtu k vyhotovení a odeslání soudního rozhodnutí, a to ani lhůtu prodlouženou. V jednom případě šlo o odeslání rozsudku 93 dní po skončení lhůty.

Soudkyně už přitom z podobných důvodů před kárným senátem jednou stanula. V roce 2019 se s nadřízenými nakonec dohodla na snížení platu o deset procent na jeden rok. Kárný senát tehdy dohodu akceptoval. Zahrnovala průtahy asi ve třech desítkách kauz a pozdní vyhotovování rozsudků.

Podruhé před kárným senátem

Předseda kárného senátu David Hipšr v odůvodnění úterního rozhodnutí uvedl, že kárně obviněná stála před kárným senátem podruhé, kdy jí byly vytýkány obdobné věci. „Přílišné změny nelze dohledat,“ konstatoval Hipšr.

Předseda okresního soudu Gargulák odvolání ve věci navrhoval. „Měl bych pochopení, kdyby se jí v jednom období nedařilo, ale to její období se táhne od nástupu do funkce. Zaznamenal jsem dokonce i případy, kdy advokát vezme svou žalobu zpět a pak ji znovu podá, jen aby napadla do jiného senátu,“ komentoval.