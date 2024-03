Prodejem podílu v České poště by stát mohl podle Stanjury získat peníze na transformaci podniku

Stát by případným prodejem podílu v České poště mohl podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) získat peníze na samotnou transformaci zadlužené státní firmy. Ta se má rozdělit na dvě části — státní podnik, který bude zajišťovat zákonem dané služby, a akciovou společnost. Právě její část by v budoucnu mohl koupit soukromý investor.

„V Balíkovně, která se vyčlení z České pošty, bude veškerá komerční balíková logistika. To znamená svoz zásilek, jejich zpracování a doručení ke koncovému adresátovi,“ vysvětlil generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Právě do této společnosti by mohl vstoupit soukromý investor, jak zvažují ekonomičtí ministři. „Případný prodej nebo výnos z komerční části by znamenal transformační peníze pro Českou poštu, aby se nemusely hledat dodatečné zdroje v českém státním rozpočtu,“ uvedl Stanjura.

„Zákazník stále chce nějaké změny. Každá změna vyžaduje investice do technologií. Pokud by se našla cesta přes strategického investora, myslím si, že je to vhodné řešení,“ míní Štěpán.