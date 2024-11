Polovina zařízení sociální péče při požární kontrole selhala

Jen loni likvidovali hasiči šedesát osm požárů v zařízeních sociálních služeb. Nejvíc za posledních pět let. Kontroly ukázaly, že domovy například uzamykají únikové cesty.

„Správně by to mělo být uděláno tak, že to bude zavřeno elektronickým zámkem. V případě vyhlášení požáru se dveře automaticky otevřou,“ vysvětlil náměstek krajského ředitele pro prevenci HZS Středočeského kraje Jan Ryšavý.

Místo koženkových sedaček kovové židle

Hasiči našli i hořlavé automaty na chodbách, nebo otevřené protipožární dveře. „Nosí tudy jídlo, dají pod dveře dřevěný kolíček. Když začne hořet, už se dveře nezavřou,“ řekl Ryšavý. Oheň se pak rychle šíří dál.

Například koženkové posezení za kovový nábytek museli po kontrole vyměnit v domově v Sedlčanech, pryč musela i výzdoba. „Museli jsme nechat pouze strohé chodby,“ poznamenala ředitelka Jaroslava Kocíková.