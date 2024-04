Počet skautů v Česku opět vzrostl. Nejvíc přibylo dětí do deseti let, na členství čekají i několik roků

V Česku je v současnosti téměř 77 tisíc skautů a skautek. Jejich počet oproti loňsku vzrostl o více než tisícovku. Nejvíc přibylo vlčat a světlušek, tedy dětí ve věku sedm až deset let. Narostl ale i počet dospělých, kteří v oddílech pomáhají jako dobrovolníci. V některých městech se na členství čeká i několik let. A jsou i rodiče, kteří děti registrují hned po jejich narození.

Skautů a skautek v Česku podle mluvčí organizace přibývá soustavně od roku 2006. „Nyní má organizace Junák – český skaut celkem 76 711 členek a členů, tedy o více než tisícovku více než před rokem. Mezi nejčastější nováčky patří kategorie mladších světlušek a vlčat (dětí ve věku 7 až 10 let), kterých přibylo 5 640. Přidávají se ale také dospělí, kteří jako dobrovolníci pomáhají v jednotlivých oddílech – za minulý rok šlo o 444 nových členů,“ uvádí Barbora L. Trojak na webu skaut.cz.

Nejvíc členů má Junák v Jihomoravském kraji, Středočeském kraji a v Praze, nejméně v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém. Největší nárůst členské základny zaznamenal kraj Vysočina, Středočeský a Pardubický kraj. V roce 2023 vzniklo podle Barbory Trojak 37 nových skautských oddílů. Nyní jich v Česku funguje přes 2 300 sdružených v téměř pětistovce skautských středisek.

Registrace už od plen

Kvůli dlouhým čekacím dobám registrují rodiče své děti do skautu velmi brzy. „Zažil jsem, že rodiče registrovali svoje děti už po narození,“ uvedl pro ČT hlavní vedoucí skautského oddílu Záře v Praze 6 Theodor Mikolajek. Má i zkušenost s tím, že dítě na čekací listině překročí maximální věkovou hranici. Pak oddíl nemůže zájemce podle vedoucího přijmout ani v případě, že na něj přijde řada.

Situaci, kdy rodiče svého potomka registrovali hned po narození, pamatuje i vedoucí 107. skautského oddílu Avalon Dalibor Bambas. V jeho oddílu nyní čekají děti na přijetí do věkové kategorie prvňáčků tři roky. „U dětí od jedenácti je čekací doba menší, to už mají děti ale jiné koníčky, takže se jich nakonec přidá podstatně méně,“ řekl Bambas.

Vysoký zájem u malých dětí potvrdila pro ČT i mluvčí Trojak: „Ovlivňují to rodiče, vyrostli ve skautu, mají na to dobré vzpomínky a to samé chtějí pro svoje děti. Skauting je ve společnosti známý, má dobré jméno. Samotná idea má nějakou sílu a přitažlivost. Rodiče chtějí pro děti pohyb, čerstvý vzduch a přátelství na celý život.“