Nové spotřebiče mohou snížit účty za energie. Pouhé pořízení ale úsporu neznamená

Průměrné stáří elektrických spotřebičů v tuzemských domácnostech je podle statistiků kolem deseti let. Výjimkou ale nejsou ani lidé, kteří třeba pračku používají i dvakrát tak dlouho. Nové výrobky přitom mohou, alespoň podle prodejců, snížit účty za energie až o tisíce ročně.

Pouhé pořízení úsporného spotřebiče totiž automaticky neznamená úsporu. Klíčové je i správné zacházení. „Energetická třída pračky se udává podle referenčního programu eko. To znamená, že ve chvíli, kdy peru na jiný program, tak neperu v energetické třídě A. Častokrát panují mýty, že program je neúsporný, protože trvá dlouho, opak je však pravdou,“ říká marketingový ředitel z Beko Jan Krejčíř.

Sušičku a pračku Miluše Loňková používá osm let. V péči má vnuka a nižší výdaje za energie by jí zásadně pomohly. „Zálohy se zvedly o dost. Platili jsme 1400, teď platíme 2600 korun,“ sděluje Loňková.

„Mezi energetickou třídou A, která je nejúspornější, a například energetickou třídou C nebo D je, co se týče úspory na energiích, opravdu maličký rozdíl. Tam se bavíme v řádu desítek korun měsíčně, co se týče pořizovací ceny, tam už je opravdu rozdíl v řádu tisíců,“ prohlašuje Krejčíř.

„V posledních dvou letech trh meziročně relativně i výrazně padal. Vnímáme, že trend se pozvolna obrací. Aktuálně velké spotřebiče stagnují,“ uvádí marketingový ředitel Planeo Dominik Dolejš. Část lidí už podle prodejců nečeká s výměnou spotřebiče do chvíle, kdy starý doslouží. Nahrávají tomu i ceny, které v posledních měsících dokonce klesají.