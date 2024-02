Neřídíme se jen podle názoru Andreje Babiše, říká o ANO jeho nový místopředseda Králíček

Králíček kandidoval do předsednictva strany na základě dvou motivací. Tou první motivací a zároveň hlavním úkolem je snaha pracovat s pražskou organizací ANO. „Praha je velmi důležitý region pro hnutí. Máme z jejího hlediska co zlepšovat a je dobře, aby měla svého zástupce ve vedení kvůli přenášení informací. V Praze dlouhodobě nemáme nejlepší výsledky, chceme zvýšit potenciál a podpořit v ní výsledky hnutí. Pan předseda (Andrej Babiš) ji zmiňuje velmi často. Je to asi jeho dlouhodobá řekněme bolístka, dlouhodobý úkol,“ řekl Králíček.

Zároveň chce řešit interní záležitosti v hnutí. „Druhá motivace spočívá v tom, že nejsem typ člověka, který jen sedí a brblá si pod vousy. Prostě chci víc pracovat a mít vliv na to, jak se bude hnutí rozvíjet. Nepřinesu asi nějakou velkou bombu do hnutí. Ale zkrátka svou aktivitou a prací, kterou děláme sedm let v poslanecké sněmovně, chci přispět k hladkému chodu našeho hnutí,“ dodal člen sněmovních výborů pro bezpečnost, pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Sbližování ANO a SPD?

Andrej Babiš obhájil na sobotním sněmu post předsedy ANO a vyhlásil jasný cíl: vítězství ve sněmovních volbách 2025 a návrat do vlády. Na dosažení těchto met se vázal i další výrok. Babiš totiž nevyloučil i koaliční spolupráci s SPD.