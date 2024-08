Ministerstvo chce zakázat ochucené e-cigarety

Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku, která má zakázat sladké příchuti elektronických cigaret a stanovit požadavky na vzhled produktu. Hlavním argumentem je rostoucí obliba tohoto typu cigaret mezi dětmi, ačkoliv se nesmí prodávat mladším osmnácti let. Někteří prodejci to ale porušují.

Jen tabáková příchuť

Ministerstvo zdravotnictví plánuje prodej náplní do elektronických cigaret omezit. Zůstala by jen jedna příchuť, tabáková. „Vyhláška, jak je připravená, tak v podstatě znamená konec vapingu v Česku. Navrhuje šestnáct látek, z těch látek nenamícháte ani tabákovou příchuť, protože i v tabákové příchuti jsou určitá dochucovadla tak, aby se to dalo kouřit,“ stěžuje si prezident Komory elektronického vapování Robert Hrdlička.

„Příchutí se na trhu uvádí kolem šestnácti tisíc s tím, že valná většina jich jsou sladké příchutě, evokují cukrovinky. A to je impulz k tomu, a máme to potvrzeno i epidemiologickými daty, že se jedná o vstup mladých kuřáků do procesu kouření,“ vysvětlil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

Podle Státního zdravotního ústavu užívá nikotin každý druhý Čech ve věku od patnácti do čtyřiadvaceti let, stále častěji právě ve formě elektronických cigaret. Jejich prodej nezletilým je přitom zakázaný.