Zaměstnanci autobusového dopravce Z-Group bus hrozí stávkou, chtějí vyšší mzdy

Podle odborářů začalo vyjednávání na přelomu února a března, přesto dosud není kolektivní smlouva ve společnosti Z-Group bus uzavřena. „Vyhlášení stávkové pohotovosti je logickým vyústěním situace, kdy jednání o uzavření kolektivní smlouvy trvá nepřiměřeně dlouho bez žádného posunu. Tato situace nastala zejména proto, že zaměstnavatel odmítá jakékoliv navýšení mezd a to ani o inflaci, navrhuje snížení jednotlivých příplatků ke mzdě a odbourání většiny benefitů domluvených v předchozích kolektivních smlouvách,“ uvedli zástupci odborů.

Podle Slaného však nejsou splněny zákonné požadavky na to, aby odbory vyhlašovaly stávkovou pohotovost. „Odboráři mají pocit, že vedení podniku jednání prodlužuje, proto chtějí nyní vyvinout nějaký nátlak. Není pro to ale žádný důvod, jednání probíhají. Odborové organizace vyhlašují stávkovou pohotovost v době, kdy mezi nimi a zaměstnavatelem probíhá podle zákona o kolektivním vyjednávání jednání o volbě zprostředkovatele,“ řekl v úterý mluvčí.

Odboráři kritizují přesčasy

Současné mzdové podmínky ve společnosti Z-Group bus podle odborářů nekorespondují s pracovními podmínkami zaměstnanců a nároky na ně kladenými. Odboráři kritizují například stoupající množství přesčasové práce.

„Z těchto důvodů požadují odborové organizace výrazné navýšení mezd, protože jen razantní růst mzdy může přilákat nové zaměstnance, a snížit tak současné dlouhodobé přetížení stávajících zaměstnanců,“ uvedli odboráři. Pod prohlášením jsou podepsáni předsedové Základní organizace Odborového svazu dopravy (ZOOSD) Dopravního podniku města Brna, ZOOSD Kroměříž, ZOOSD Jablůnkov, ZOOSD ČSAD autobusy Plzeň a Odborové organizace OSPEA.

Na navýšení mezd nemáme, říká dopravce

Dopravce tvrdí, že na posledním jednání se odboráři s vedením podniku shodli na podstatné části textace kolektivní smlouvy. „Poté přišli s požadavkem na navýšení mezd, to si ale v současné ekonomické situaci nemůžeme dovolit, protože během pandemie covidu, kdy byly omezené jízdní řády a autobusy nejezdily, jsme zaznamenali obrovské ztráty. Nicméně jsme schopni ustoupit ve formě nějakých benefitů. Požadavky odborových předáků nemají nic společného se skutečnou ekonomickou situací podniku, jejich přijetí by mohlo vést až k neschopnosti podniku řádně plnit své závazky,“ uvedl Slaný. Odmítl, že by vedení podniku hodlalo snižovat mzdy a rušit většinu benefitů.

Do společnosti Z-Group bus se před časem sloučilo pět regionálních autobusových dopravců z portfolia podnikatele Zdeňka Zemka. Fúze firem Krodos Bus, Housacar, ČSAD autobusy Plzeň a Autobusová doprava-Miroslav Hrouda do společnosti ČSAD Vsetín, která byla následně přejmenována, se uskutečnila na přelomu roku. Skupina zajišťuje veřejnou linkovou dopravu v několika krajích, zaměstnává stovky řidičů.