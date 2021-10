Havlíček: Vláda na jednání vůbec nediskutovala o volbách či konci ČSSD ve vládě

Vláda ANO a ČSSD se na jednání podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vůbec nezabývala výsledkem sněmovních voleb a pracovala stejně jako dosud. Havlíček předpokládá, že tomu tak bude i nadále. Žádná diskuse se podle něj nevedla o tom, že by sociální demokraté ve vládě nepokračovali poté, co se jejich strana nedostala do nové Poslanecké sněmovny. Havlíček by upřednostnil, aby vláda dokončila mandát v nynějším složení bez rekonstrukce.