Nejistoty a rizika ohledně dalšího vývoje ekonomiky kvůli pandemii jsou stále velmi výrazná. To by mohlo vést k pozdějšímu zvyšování úrokových sazeb, než se kterým počítá prognóza České národní banky. Guvernér ČNB Jiří Rusnok to prohlásil na tiskové konferenci po jednání bankovní rady. Ta navíc rozhodla, že nechá úrokové sazby beze změny.