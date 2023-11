Je tu teprve rok, ale už změnila svět. Umělá inteligence ChatGPT slaví narozeniny

Rozsáhlé uplatnění AI je možné ve vědě, kde se používá například k analýze datových sad, v průmyslové výrobě je možné ji využít k automatizaci výrobních postupů a umělou inteligenci přejímají také IT společnosti, bankovnictví a finanční služby, ale i vzdělávání. V poslední době se už testuje úspěšně i využití v předpovídání počasí.

V současnosti se AI používá nejvíc v sektoru personalistiky a řízení lidských zdrojů, v administrativě, marketingu či reklamě. Podle říjnového průzkumu Digital Trust Insights Survey poradenské firmy PwC celosvětově 75 procent firem na AI sází jako na prostředek ke zvýšení produktivity, v Česku je to jen 39 procent.

Google koncem března představil vlastního chatovacího robota Bard, kterého firma na podzim rozšířila a zdokonalila a nyní po faktické stránce systém ověřuje své odpovědi, analyzuje soubory a dokumenty uživatele či umožňuje přidat do konverzace další osoby. Zatímco v březnu měl Bard kolem 30 milionů aktivních měsíčních uživatelů, v srpnu to bylo již 183 milionů.

Umělé inteligence dnes mají podle řady expertů schopnosti, které jsou stejné nebo větší, než než mají lidé. A jsou schopné se velmi rychle učit. Proto panují obavy také z toho, že by AI mohla nahradit člověka na řadě pracovních míst, především tam, kde je možné většinu pracovních úkonů zautomatizovat. Jedná se zejména o administrativní profese a například podle dřívější zprávy americké investiční banky Goldman Sachs by AI mohla ve světě nahradit člověka na 300 milionech pracovních míst. Například podle OECD ale umělá inteligence může zároveň vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat mzdy.

Hodně se slibuje od AI ve zdravotnictví. Již dnes si do oboru nachází cestu především v monitorování a lékařském zobrazování. Jde například o podporu lékařů při analýze snímků z počítačových tomografů či jiných podobných zařízení. S ohledem na riziko chyby a obavy z možných dopadů na lidské zdraví je ale její nástup pomalejší než v jiných odvětvích. Jednou by mohla pomoci například v podobě výrazného urychlení vývoje nových léků.

Samostatnou kapitolou je otázka autorských práv při využívání AI. Umělci ve Spojených státech již v letošním roce podali žaloby proti AI generující obsah s využitím jejich děl. Žalují skutečnost, že umělá inteligence zpracovává miliardy textů a obrázků, což AI činí v rámci svého „učení“.

Experti se domnívají, že AI není vlastníkem obsahu, ani jeho autorem, ani odpovědným subjektem. Využívat texty a data umělé inteligenci v Evropě umožňuje evropská směrnice z roku 2019, která povoluje takzvané vytěžování dat (data mining), a to i z obsahu chráněného jinak autorským právem - pokud jsou veřejně přístupná. Jedinou ochranou je, že to autor výslovně zakáže. Americké právo navíc umožňuje vytěžování dat na takzvaném principu fair use, tedy „řádného užití“. Díla vygenerované AI budou z pohledu autorského práva patrně následovat fotografická díla, která jsou považovaná za duševní výtvor autora až po verdiktu Soudního dvora Evropské unie z roku 2011.

Systémy umělé inteligence, jako jsou velké jazykové modely (LLM), které pohánějí populární chatboty, vyžadují ke své činnosti datová centra, která jsou náročná na spotřebu energie. Podle studie nizozemských vědců by odvětví AI mohlo do roku 2027 spotřebovávat tolik energie jako země velikosti Nizozemska.