Umělá inteligence už umí předpovídat počasí. Dělá to skvěle, ale dopouští se i hrubých chyb

Pokrok ve strojovém učení je globálně jedním z témat roku. Zkoumání generativní umělé inteligence (AI) nabralo na obrátkách a její využití pro psaní domácích úkolů nebo úprava vlastních fotografií patří mezi aktivity, které si už vyzkoušela spousta lidí.

V meteorologii se možnosti AI diskutují už delší dobu. Ještě před pár lety se nezdálo pravděpodobné, že by takové modely mohly výrazněji zasáhnout do vlastního předpovídání, tedy posunout se z výzkumné oblasti do plně operativní praxe. V posledních dvou letech se to ale dramaticky změnilo.

Technologické společnosti, jako jsou NVIDIA, Huawei a Google DeepMind dosáhly od té doby rychlého pokroku v kvalitě předpovědí počasí založených právě na strojovém učení. V současné době se prakticky každých několik měsíců objevují novinky na tomto poli.

Klasická předpoď versus umělá inteligence

Meteorologové ke svým předpovědím tradičně využívají počítačové simulace založené na fyzikálních rovnicích, které popisují atmosféru. I na nejvýkonnějších superpočítačích trvá výpočet budoucího počasí celé hodiny, protože modely musí podrobně analyzovat všechny proměnné, jako jsou proudění, teplota, srážky, tlak, vítr, vlhkost nebo oblačnost. A teprve potom pomocí sofistikovaných metod dospět ke kýžené předpovědi, tedy budoucímu počasí.